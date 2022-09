Es war über weite Phasen ein Geduldsspiel, was beide Mannschaften den rund 7000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion boten. Das entscheidende Tor erzielte Dominik Kother in der 64. Minute. Damit zogen die Mannheimer in der 3. Liga am SV Wehen Wiesbaden vorbei auf den sechsten Tabellenplatz.