Nachdem der SV Waldhof Mannheim in den vergangenen drei Heimspielen jeweils einen 0:1-Rückstand noch zu einem Sieg gedreht hatte, hat es dazu am Dienstagabend nicht gereicht. Beim 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim II egalisierte Vincent Thill (90.+2) vor 9070 Zuschauern in der Nachspielzeit die Hoffenheimer Führung durch Luis Engelns (19.). Die Gäste gingen mit ihrer ersten Chance in Front. Nach einer Ecke von Paul Hennrich war Engelns mit dem Kopf zur Stelle. Das Spiel des Waldhofs, der es immer wieder über die Flügel versuchte, blieb insgesamt zu statisch und ausrechenbar. Die beste Chance vergab Kushtrim Asallari, dessen Schuss aus elf Metern Hoffenheims Torhüter Yannick Onohiol mit dem Fuß abwehrte (26.). Ab Mitte der zweiten Halbzeit drückte Mannheim auf den Ausgleich. Felix Lohkemper hatte diesen zwei Mal auf dem Fuß, auch Sanoussy Ba kam in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Hoffenheim verteidigte lediglich die Führung – und das sollte sich in der Nachspielzeit rächen. Thill traf mit einem satten Schuss ins lange Eck. Kurze Zeit später hatte Asallari sogar den Sieg auf dem Fuß. Am Ende blieb es bei einer für Hoffenheim glücklichen Punkteteilung.