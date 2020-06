Nach dem Bekanntwerden der Entscheidung, dass Michael Schultz in den beiden finalen Saisonspielen des SV Waldhof Mannheim nicht mehr eingesetzt wird, steht nun fest, dass auch Kevin Conrad in den Partien am Mittwoch (19 Uhr) bei Eintracht Braunschweig und drei Tage später gegen den FSV Zwickau nicht mehr zum Einsatz kommt. Die Mannheimer konnten sich mit dem Spieler und der SV Elversberg nicht auf die Modalitäten einigen, nachdem der Kapitän der Waldhöfer ab dem 1. Juli einen Vertrag beim Regionalligisten unterschrieben hatte.

Durch die Saisonverlängerung in der Dritten Liga über den 30. Juni hinaus haben die Mannheimer mit den meisten Akteuren, deren Verträge Ende des Monats auslaufen, eine Zusatzvereinbarung geschlossen. Bei Schultz, Conrad und Ergänzungsspieler Jonas Weik, der zum Regionalligisten FC-Astoria Walldorf wechselt, kam es nicht dazu.