Der KFC Uerdingen hat vom Deutschen Fußball-Bund keine Drittliga-Zulassung erhalten. Der Verein habe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht nachweisen können. Für Uerdingen rückt der SV Meppen nach, der sportlich abgestiegen war. Allen anderen Drittligisten, auch dem 1. FC Kaiserslautern, wurde die Lizenz für 2021/22 erteilt. Das letzte Drittliga-Ticket wird sportlich in den Aufstiegsspielen zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV Havelse vergeben. Die beiden Partien werden an diesem Samstag und am 19. Juni (jeweils ab 13 Uhr, live im BR und bei Magenta-Sport) ausgetragen.