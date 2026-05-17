Die SV Elversberg steigt in die Fußball-Bundesliga auf. Am letzten Spieltag der Zweiten Liga siegten die Saarländer 3:0 (2:0) gegen Preußen Münster, das zuvor bereits als Absteiger festgestanden hatte. Der Verein aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg ist nach dem FC Homburg, dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Neunkirchen der vierte Klub aus dem Saarland, dem der Sprung ins Oberhaus gelingt. In der Vorsaison war Elversberg noch in der Relegation gegen Heidenheim gescheitert.

Einen ersten Matchball hatte Elversberg in der Vorwoche bei 1:3 in Düsseldorf vergeben und so gingen die Saarländer punktgleich – aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis – mit dem SC Paderborn und Hannover 96 in die letzte Partie der Saison. Hieß: Mit einem Sieg sollte der Aufstieg perfekt sein. Zu Beginn merkte man dem Team von SVE-Trainer Vincent Wagner die Nervosität an, seinen Spielern gelang nicht viel – doch diese Unsicherheit hielt nicht lange an.

In der 11. Minute brachte Babasé Conté die Elversberger in Führung, drei Minuten später erhöhte David Mokwa zum 2:0. Das restliche Spiel war Schaulaufen für den nun ersten Bundesligisten aus dem Saarland seit 33 Jahren – Mokwa stellte nach 66 Minuten noch auf 3:0. Die Fans der „Elv“ hielt da nur noch wenig auf ihren Plätzen, doch der Platzsturm blieb zunächst aus. Es war angekündigt worden, die Tore „geordnet“ 15 Minuten später zu öffnen.

und Warten bis zum Platzsturm der Fans nach dem Schlusspfiff.