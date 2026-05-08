Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitag im Mannheimer Stadtteil leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 45-Jährige gegen 13 Uhr auf seinem Fahrrad in die Kreuzung „Am Sonnigen Hang“/Spessartstraße eingefahren. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes-SUV mit Mannheimer Kennzeichen habe die Vorfahrt des Radfahrers missachtet und ihn mit seinem Fahrzeug gerammt. Der Autofahrer sei weitergefahren, habe also Unfallflucht begangen, schreibt die Polizei weiter. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim.