Ein Supermarkt im brandenburgischen Hennigsdorf hat mit einem ausgestopften Rind Werbung gemacht. Das ausgestopfte Tier mit dem Namensschild „Anton“ war vor der Kühltheke in einem Edeka aufstellt. Um ihn herum standen Kisten voller Leberwurstdosen. Die Netzgemeinde hatte dazu klare Worte: Unter einem Twitter-Beitrag, der das aufgestellte Tier zeigt, entbrannte eine Diskussion unter den Nutzern. Einige äußerten Kritik an der Werbung. „Absurd“, „Intolerant“ und „Absolut ekelhaft“ sind nur einige der Kommentare. Einige jedoch empfanden die Aktion weniger bedenklich. „Ich finde es gut das man sieht, aus was das Essen gemacht ist!“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Man kann sich auch über alles aufregen.“

Laut Medienberichten verteidigte Edeka die Werbeaktion. Bei dem Rindermodell handele es sich um ein Ausstellungsstück eines regionalen landwirtschaftlichen Betriebs. Dieses sollte im Rahmen einer Aktion auf die Produkte des Lieferanten hinweisen. Mittlerweile sei „Anton“ aber wieder abgebaut und von dem Betrieb abgeholt worden.