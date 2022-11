Kaufland hat Spaghetti seiner Eigenmarke K-Classic zurückgerufen. Konkret handelt es sich um das Produkt „K-Classic Spaghetti mit Tomatensoße und geriebenem

Hartkäse 397g“ mit der Handelsnummer (GTIN) 4337185457159 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. August 2023 und der Charge L220747. Die Nudeln, die von der Rizzi Group aus dem italienischen Latsch produziert werden, wurden unter anderem in Märkten in Rheinland-Pfalz verkauft. Es wurde eine sensorische Auffälligkeit des Hartkäses festgestellt. Verbraucher sollten den Rückruf beachten und den Artikel nicht verzehren. Kaufland und die Rizzi Group haben reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.