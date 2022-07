Nach dem mutmaßlichen Fund von giftigen Spinnen in einem Supermarkt im saarländischen Kleinblittersdorf bleibt das Geschäft zunächst geschlossen. Wie der Leiter des Ordnungsamtes der Kommune am Freitag sagte, soll zunächst ein Schädlingsbekämpfer kommen. Der Marktleiter hatte am Donnerstagvormittag die Polizei alarmiert, als er beim Auspacken von Bananen vermutlich zwei Bananenspinnen entdeckt hatte.

Noch vor Eintreffen der Streife habe der Marktleiter die hochgiftigen und vermutlich aus Südamerika in den Bananenkisten eingereisten Tiere in das Kühllager des Marktes bringen können, teilte die Polizei mit. Dort seien sie jedoch nicht mehr auffindbar gewesen.