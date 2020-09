Viereinhalb Jahre, nachdem der Stadtrat erstmals über ein Nahversorgungszentrum im Grünstadter Norden gesprochen hat, rückt der Bau von zwei Märkten in greifbare Nähe. Der Investor kann nun – nachdem der Stadtrat dem Ganzen in der jüngsten Sitzung die letzte notwendige Zustimmung erteilt hat – mit dem Bau beginnen. Investor Werner Schreiber aus dem hessischen Gründau will zwischen Grünstadt und Asselheim zwei Supermärkte bauen, die an Aldi und Rewe vermieten werden sollen. Der Aldi-Markt wird eine Fläche von 1000 Quadratmetern haben, der Rewe-Markt ist mit 1400 Quadratmetern geplant, zudem gibt es ein Café. In einem früheren Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte der Investor, dass er von einer Bauzeit von einem Jahr ausgehe. In Obrigheim, wo ein Projektentwickler einen 800 Quadratmeter großen Markt bauen will, gibt es keine neuen Entwicklungen: Hier ist eine Stromleitung, die über das Grundstück verläuft, ein Problem, das es zu lösen gilt.