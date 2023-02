Zu lange Verfahren: Fünf Verdächtige aus U-Haft entlassen

Wegen zu lange andauernder Verfahren sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr fünf Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das geht aus Zahlen des Deutschen Richterbundes hervor. Zum Artikel

Der Super Bowl im Liveblog

DIE RHEINPFALZ ist in Phoenix dabei und berichtet heute Nacht im Liveblog – über das Spiel und alles, was vorher passiert. Zum Artikel

RKI: Corona-Symptome bei Omikron schwerer von Grippe zu unterscheiden

Seltener Geschmacksverlust, öfter Halsschmerzen: Die Symptome von Corona-Patienten haben sich laut einer Analyse des Robert Koch-Instituts (RKI) während der Pandemie verändert. Zum Artikel

OB Weichel zur Aufnahme von Geflüchteten: „Ende der Fahnenstange ist erreicht“

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen, viele Menschen haben die Flucht nach Westen angetreten, nicht wenige sind nach Kaiserslautern gekommen. Die Kapazitätsgrenzen in der Stadt sind nahezu erreicht. Vorgaben von Bund und Land verschärfen die Lage. Zum Artikel

Flughafen Hahn: Oligarch darf nicht landen, aber kaufen?

Die Bundesregierung prüft, ob der russische Pharmaunternehmer Viktor Charitonin, dem in Rheinland-Pfalz bereits der Nürburgring gehört, den Flughafen Hahn kaufen darf. Auf der 1386 Personen umfassenden EU-Sanktionsliste steht sein Name nicht. Aber mit Einschränkungen müsste er dennoch rechnen. Zum Artikel

Mehr als 30.000 Erdbeben-Tote – Baerbock: Unbürokratisch Visa für Betroffene

Fast eine Woche nach der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten auf mehr als 30.000 gestiegen. Alleine in der Türkei liege die Anzahl bei 29.605, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad. Aus Syrien wurden zuletzt 3775 Tote gemeldet. Zum Artikel

Stichwahl in Kaiserslautern: Der OB-Wahltag im Liveblog

Am Sonntag hat Kaiserslautern einen neuen Oberbürgermeister gewählt. In die Stichwahl schafften es zwei Kandidatinnen. Zum Artikel

Nach der Mittagspause verschwunden: Tod eines 19-Jährigen aufgeklärt

Der 19-Jährige, der am 17. Januar in St. Ingbert tot gefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Zum Artikel

Debakel für SPD in Mainz: Parteiloser Haase und Grüner Viering in OB-Stichwahl

Die SPD in Mainz hat am Sonntag eine herbe Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt erlebt. Zum Artikel

FCK-Serie geht zu Ende – 0:1 beim FC St. Pauli

In Hamburg sagt man Tschüss: Der FCK verabschiedet sich von seinem Alleinstellungsmerkmal, auf fremden Plätzen ungeschlagen zu sein. Verdient? Der Tenor ist einhellig. Zum Artikel