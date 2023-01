Die Kansas City Chiefs stehen im Super Bowl. Im Halbfinale siegte die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes in der Nacht zu Montag deutscher Zeit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals. Mahomes, der sich in der Vorwoche am Knöchel verletzte, spielte komplett durch und warf zwei Touchdown-Pässe. Ein Field Goal acht Sekunden vor Schluss brachte die Entscheidung. Es ist das dritte Mal in den vergangenen vier Jahren, dass die Chiefs den Super Bowl erreichen, im Endspiel der Saison 2019 siegten sie in Miami gegen die San Francisco 49ers.

Nun hätte es zur Neuauflage dieses Finals kommen können, doch San Francisco verlor im Halbfinale 7:31 gegen die Philadelphia Eagles. Das Spiel war ein einziges Drama – aber nicht wegen des Ergebnisses. Bei den 49ers verletzten sich gleich zwei Quarterbacks – nachdem Josh Johnson mit einer Gehirnerschütterung vom Feld musste kam Brock Purdy zurück, der sich zuvor allerdings den Ellenbogen seines Wurfarms lädierte. So war kaum mehr ein Offensivspiel der 49ers möglich.

Chiefs und Eagles, die sich nun im Super Bowl gegenüberstehen, waren die erfolgreichsten Mannschaften der diesjährigen Hauptrunde. Beide kamen auf eine Bilanz von 14 Siegen und drei Niederlagen. Die 57. Auflage des NFL-Endspiels wird am 12. Februar in Glendale, Arizona, ausgetragen. DIE RHEINPFALZ ist vor Ort.