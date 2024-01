Der Titelverteidiger hat es wieder ins Finale der NFL geschafft: Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren stehen die Kansas City Chiefs im Super Bowl. Die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes setzte sich in einem intensiven Spiel bei den Baltimore Ravens mit 17:10 durch. Während die Chiefs in dieser Saison nicht immer brillierten, waren die Ravens als beste Mannschaft der Vorrunde in die Play-offs eingezogen. Im Halbfinale nun zeigten sie jedoch Nerven. „Wir waren nur die vermeintlichen Außenseiter“, sagte Superstar Mahomes.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson war weite Teile des Spiels auf sich allein gestellt, ihm unterliefen genauso wie seinen Mitspielern zahlreiche Fehler. Hinzu kamen Strafen durch Undiszipliniertheiten. In einer defensiv geprägten, dennoch aber spannenden Partie beeindruckte bei den Chiefs einmal mehr das Zusammenspiel von Mahomes und Travis Kelce. Dessen Freundin, Sängerin Taylor Swift, feiert im Publikum mit. Im November waren die Chiefs beim NFL-Gastspiel in Frankfurt dabei.

Alte Bekannte

Im 58. Super Bowl treffen die Chiefs in der Nacht von 11. auf 12. Februar deutscher Zeit in Las Vegas auf die San Francisco 49ers, die sich mit 34:31 gegen die Detroit Lions durchsetzten. Nach diesem Erfolg sah es für 49ers-Quarterback Brock Purdy lange nicht aus. Nach zwei Vierteln führten die Lions um den deutschen Ballfänger Amon-Ra St. Brown 24:7.

In der zweiten Halbzeit konnte die Mannschaft aus Detroit, die zum ersten Mal seit 32 Jahren im Halbfinale stand, dieses Niveau allerdings nicht mehr halten. Während die Lions weiter auf ihre erste Super-Bowl-Teilnahme überhaupt warten, stehen im Finale nun alte Bekannte: Vor vier Jahren spielten die 49ers und die Chiefs in Super Bowl 54 gegeneinander. Die Kansas City gewann damals in Miami 31:20.