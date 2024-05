Im Jahr 2023 sind in Pirmasens und Umgebung 35 Menschen durch Suizid gestorben – so viel, wie noch nie. Lebensberater der Diakonie schlagen Alarm. Sie bieten auch Hilfe an und versuchen Menschen zu erreichen, um Auswege aus der gefühlten Aussichtslosigkeit aufzuzeigen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111). Das Haus der Diakonie in Pirmasens, Waisenhausstraße 5, ist zu erreichen per Telefon 06331 22360 oder E-Mail hddps@diakonie-pfalz.de

