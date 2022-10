Die Mehrheit der Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) hält Suizidbeihilfe nur unter bestimmten Umständen für legitim. Dies ist ein Ergebnis einer Mitgliederumfrage. Die Fachgesellschaft fordert deshalb eine gesetzliche Regelung, die den freien Willen einer Suizidentscheidung sicherstellt. „Es muss sichergestellt werden, dass sich nicht Menschen in den Tod begleiten lassen, denen man viel besser anders helfen kann“, sagt DGPPN-Präsident Thomas Pollmächer im Interview der RHEINPFALZ. Depressionen, schwere psychotische Erkrankungen, Demenzen, aber auch Druck von außen könnten die Freiverantwortlichkeit einschränken. Zugleich fordert Pollmächer ebenso wie die Psychiater in der Umfrage, dass die Suizidprävention gestärkt werden müsse. Denn jährlich kämen fast 10.000 Menschen durch Suizid zu Tode. Was sich in der Suchtprävention ändern muss und welche Warnsignale es gibt, die der Umgebung eines Suizidgefährdeten auffallen könnten – darüber spricht Pollmächer im Interview.

Lesen Sie das ganze Interview