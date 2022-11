Es ist noch nicht einmal zwei Monate her, dass die Suchtklinik auf dem Hermersbergerhof geschlossen wurde, und schon ist die Liegenschaft verkauft. Der neue Investor hat einiges damit vor: betreutes Wohnen, Ferienhäuser, Campingplatz und vieles mehr. Wie kommen die Pläne in der abgelegenen Waldsiedlung an? Mehr zu dem Projekt erfahren Sie im ausführlichen Artikel.