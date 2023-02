[Aktualisiert: Dienstag, 6 Uhr] Die Polizei hat am Montagabend nach einer vermissten 76-jährigen Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesucht. Die Seniorin wurde in der Nacht wohlbehalten in Frankfurt gefunden, wie die Polizei auf Twitter mitteilt.