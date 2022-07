Die Suche nach dem 67-Jährigen, der seit dem Sonntag aus einem Altersheim in Edenkoben abgängig ist, ist auch am Dienstagmorgen fortgeführt worden. Bislang ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilt. Im Einsatz waren Wasserspürhunde, erneut Rettungstaucher und ein Sonargerät, um den Hilschweiher abzusuchen. Die Polizei und Feuerwehr fahnden weiter. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mannes geben können, werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.