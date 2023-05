Seit dem frühen Donnerstagnachmittag wird in Bellheim ein 85 Jahre alter Mann vermisst. Laut Polizei, die keinen Vornamen nennt, handelt es sich um einen Herrn Kunz. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befinde. Der Vermisste wird so beschrieben: Kräftige Statur, kurze graue Haare, blaue Jeans, gelber Pullover. Er hat wahrscheinlich einen Rollator dabei. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.