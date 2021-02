(aktualisiert) Der seit Samstagmorgen aus Sankt Leon-Rot vermisste 75-jährige Mann wurde gegen 10.40 Uhr wohlauf in einem Wohngebiet angetroffen. Er wurde laut Polizei wieder in die Obhut seiner Familie gegeben. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Seit etwa 7 Uhr am Morgen hatte die Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht, der nur mit einem T-Shirt und einer Unterhose bekleidet unterwegs gewesen sein soll.