Die Polizei Frankenthal hat am Freitagabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer verdächtigen Person gefahndet. Diese hatte sich laut einem Zeugenhinweis in einem Garten im Bereich Weinbietring aufgehalten und war vor dem Eintreffen der Beamten in ein angrenzendes Feld geflüchtet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, blieb die Suche erfolglos.