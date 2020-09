Große Freude bei der Polizei Edenkoben: Die „Suche“ nach der unbekannten Caroline vom vergangenen Freitag kann eingestellt werden. Der Papa der jungen Frau hatte sich am Wochenende bei der Polizeidienststelle gemeldet. Die 19 Jahre alte Caroline gab am vergangenen Donnerstagnachmittag selbstgemalte Bilder bei der Polizei ab, weil „sie diese so mag“ (wir hatten dazu am Freitag berichtet). Sie hatte die Dienststelle verlassen, ohne ihre Personalien anzugeben.

Aus Dank wurde sie am Mittwoch auf die Dienststelle eingeladen. Neben einem Polizeiteddy erhielt sie aus erster Hand Informationen über die Arbeitsweise der Polizei, insbesondere das Tätigkeitsfeld von Sally, der Polizeidiensthündin.