Eine Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Die Karlsruher Südtangente wird deshalb am Wochenende beim Edeltrudtunnel voll gesperrt und möglicherweise der Hauptbahnhof evakuiert.

Noch ist es nur ein Verdachtsmoment. Es wird vermutet, dass die Weltkriegsbombe im Bereich des „Schwarzwaldkreuzes“ südlich des Hauptbahnhofes in rund drei Meter Tiefe liegt. Der Verdachtspunkt für die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg wird am Freitagabend von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes freigelegt. Wird eine Bombe gefunden soll sie entschärft werden gesperrt.

Der Blindgänger-Verdachtspunkt wurde im Rahmen der Sanierung des Edeltrudtunnels festgestellt. Für die Freilegung des potenziellen Sprengkörpers sowie für die Sicherheitschecks im Edeltrudtunnel wird die Südtangente ab Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 3. Juli, 5 Uhr, für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gleichzeitig werden noch einige Sicherheitscheck an dem neu renovierten Tunnel durchgeführt. Sollten die Untersuchungen bestätigen, dass es sich um eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg handelt, ist die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst für Samstagmittag, 1. Juli, geplant. Hierfür wird am Samstagmorgen ab circa acht Uhr auch das Gebiet rund um die Fundstelle großflächig evakuiert und die Straßen gesperrt. Sollte sich der Zünder des potenziellen Sprengkörpers in einem kritischen Zustand befinden, erfolgt die Entschärfung bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag.