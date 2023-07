[Aktualisiert: Samstag, 6.30 Uhr] An der Südtangente in Karlsruhe liegt im Bereich des "Schwarzwaldkreuzes" keine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das Ergebnis einer aufwändigen Suche am Freitagabend. Um 23.17 Uhr gab die Stadt Entwarnung. Eine Evakuierung unter anderem des Hauptbahnhofs am Samstag entfällt damit. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes stießen lediglich auf einen Schüttbehälter mit Stabbrandbomben, der laut Stadtverwaltung ohne weitere Maßnahmen abtransportiert werden konnte.

Der Blindgänger-Verdachtspunkt wurde bei der Sanierung des Edeltrudtunnels festgestellt. Für Sicherheitschecks im Edeltrudtunnel bleibt die Südtangente dennoch bis voraussichtlich Montag, 3. Juli, 5 Uhr, für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gleichzeitig werden noch einige Sicherheitscheck an dem neu renovierten Tunnel durchgeführt.