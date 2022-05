Spannung am letzten Bundesligaspieltag: Der VfB Stuttgart schafft mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln den Sprung auf Tabellenplatz 15 und bleibt damit in der Bundesliga. Die Tore für die Stuttgarter erzielten Sasa Kalajdzic (12.) und Kapitän Wataru Endo (90. +2). Hertha BSC muss als 16. in die Relegation, die Berliner verloren in Dortmund mit 1:2. Direkt abgestiegen ist Arminia Bielefeld.