Aufgrund der aktuellen Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes bleiben am Mittwoch der Hauptfriedhof wie auch die Friedhöfe in den Ortsbezirken geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochvormittag mit: „Zu groß ist das Risiko herabfallender Äste oder sonstiger Gegenstände.“ Davon betroffen sind laut Verwaltung auch der Ruheforst sowie der Wildpark.