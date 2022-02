Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Pfalz für die Nacht von Sonntag auf Montag eine amtliche Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. Alle Informationen dazu in unserem Blog.

Was aus dem „gated community“-Projekt geworden ist

Ein umzäuntes Edel-Wohnviertel, eine „gated community“, wollte eine Neustadter Firma im südpfälzischen Albersweiler entstehen lassen. Was ist daraus geworden? Zum Artikel

FCK gegen Waldhof: Getöse, Kampf und keine Tore

Das Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern ist von viel Taktik und Leidenschaft geprägt. Es endet 0:0. 19.000 Besucher sehen ein Remis, das dem zweitplatzierten FCK mehr hilft als dem Verfolger aus Mannheim. Zum Artikel

Pfälzer Kita-Personal gelangt an Grenzen

In vielen Kindergärten rumort es, seit das neue Kita-Gesetz gilt. Mehr Kinder zum Essen und längere Betreuungszeiten. Doch dafür sind etliche Küchen zu klein, es wird auch sonst zu eng. Für An- und Umbau braucht es viel Geld, das kaum einer hat. Dazu fehlt Personal. Erzieherinnen und Erzieher verlieren den Spaß am Job. Zum Beispiel im pfälzischen Obrigheim. Zum Artikel

Welche Corona-Maßnahmen bleiben?

In Deutschland sollen bis zum 20. März die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Danach soll aber zumindest noch ein gewisser Grundschutz ermöglicht werden. Doch was zählt dazu? Zum Artikel

Bund will Corona-Reiseregeln lockern

Die Bundesregierung plant Lockerungen der Corona-Reiseregeln. Laut einem Änderungsentwurf sollen Länder nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Corona-Mutante grassiert, die gefährlicher ist als die Omikron-Variante, wie etwa die Delta-Variante. Zum Artikel

Biontech konkretisiert Pläne für Krebs-Medikamente

Das rheinland-pfälzische Biotechnologieunternehmen Biontech hat seine Pläne für Krebsmedikamente auf Basis von mRNA-Technik präzisiert. Zunächst solle ein Mittel gegen Hodenkrebs entwickelt werden. Zum Artikel