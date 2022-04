Das Sturmtief „Nasim“ ist am Donnerstagnachmittag über die Pfalz hinweg gezogen. Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer erreichte der Sturm gegen 13.30 Uhr seinen Höhepunkt. Die Spitzengeschwindigkeiten in der Pfalz wurden auf der Kalmit (125 Kilometer pro Stunde) und auf dem Weinbiet (121 Kilometer pro Stunde) gemessen. Damit erreichte „Nasim“ Orkanböen der Windstärke 12.

In der Westpfalz meldete die Station Dörrmoschel-Felsbergerhof (im Kreis Donnersberg) mit 92 Kilometern pro Stunde die höchste Geschwindigkeit (schwere Sturmböen der Windstärke 10).

Aber auch in den tieferen Regionen der Vorderpfalz, wo der Wind normalerweise schwächer verläuft, wurde Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde der Windstärke 8 (Römerberg) und bis zu 61 Kilometern pro Stunde 7 (Neustadt) gemessen.

Dauerregen am Freitag

Für den Freitag erwartet Christian Müller Dauerregen in der Pfalz. Dieser könne so ergiebig sein, dass Bäche durchaus rasch Hochwasser führen könnten.

„Für den Samstag müssen wir uns dann auf sehr wechselhaftes und unbeständiges und kühles ,Aprilwetter’ mit Regen – im Bergland auch mit Graupelschauern – einstellen“, kündigt der Wetterexperte an.

Bessere Aussichten gibt es nach aktuellen Vorhersagen dann für die kommende Woche: Dann sorgt ein Hochdruckeinfluss von Montag bis Gründonnerstag für freundlicheres Wetter mit häufigem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad.