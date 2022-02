In der Nacht zum Donnerstag ist Sturm „Ylenia“ über die Pfalz hinweggefegt. Während es im Norden Deutschlands teils heftige Schäden gab, ist die Region vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Mit „Zeynep“ steht nun allerdings schon das nächste Tief vor der Tür – das es nicht zu unterschätzen gilt.

„Ylenia“ hatte es in sich: Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer, registrierte die Wetterstation auf dem 673 Meter hohen Kalmit-Gipfel in der Nacht zum Donnerstag Orkanböen der Stärke 12 mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 133 Kilometern pro Stunde. Einige Kilometer weiter waren auf dem Weinbiet bei Neustadt (553 Meter) Böen bis zu 132 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Aber auch in niedrigeren Lagen hatte „Ylenia“ Fahrt aufgenommen: In Dörrmoschel-Felsbergerhof (Kreis Donnersberg) wurden mit 104 Kilometern pro Stunde orkanartige Sturmböen der Windstärke 11 registriert. Auch im Flachland am Rhein entlang, wo die Stürme meist weniger stark ausfallen, erreichte das Tief mit rund 80 Kilometern pro Stunde noch Sturmstärke.

Wetterexperte: „Nicht zu unterschätzen“

Wie war "Ylenia" nun im Vergleich zu anderen Stürmen einzuschätzen? „Das war nicht hyperdramatisch“, ordnet Wetterexperte Müller ein. Sturmtief "Sabine" habe es 2020 auf der Kalmit auf 158 Kilometer pro Stunde gebracht. „Lothar“, einer der schlimmsten Stürme in den vergangenen Jahrzehnten, verzeichnete 1999 bis zu 183 Kilometern pro Stunde. „Davon waren wir diesmal deutlich entfernt. Es ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen.“

Das zeigt auch die Schadensbilanz im Land und in der Pfalz: Während es im Norden von Rheinland-Pfalz mehrere Verletzte wegen umgestürzter Bäume und einige Stromausfälle zu verzeichnen gab, kam die Pfalz glimpflicher davon. Hier wurden vor allem herabgestürzte Ziegeln und abgeknickte Bäume gemeldet. Im Pfälzerwald bei Maikammer stürzte zudem eine Buche auf das Dach der Totenkopfhütte. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz vermeldete ein Sprecher weder Unfälle, noch Verletzte. Zwischen Landstuhl und Kusel musste am frühen Morgen ein Baum von den Bahngleisen entfernt werden.

Wetterexperte: Keine Waldspaziergänge bis Montag

Nach einer vorübergehenden Beruhigung kann es laut Müller ab Freitagnachmittag aber wieder zunehmend windig werden. „Das ist jetzt alles nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Dann nähert sich das Tief ,Zeynep’.“ Im Vergleich zu "Ylenia" bedeute das: „Von Freitag bis Montag wird es erneut stürmisch, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden“, so Müller. Während es in den Gipfellagen, also auf der Kalmit oder dem Weinbiet, dann teilweise wieder zu orkanartigen Sturmböen kommen kann, ist die Geschwindigkeit in niederen Bereichen geringer – es könne aber auch da wieder Sturmböen geben.

Wenngleich die Wetterlage kein Grund zu allzu großer Besorgnis sei, sei sie auch nicht zu unterschätzen, warnt Müller. „Das reicht, um Dachziegeln runterzuholen und Gerüste zum Wackeln oder sogar zum Umkippen zu bringen.“ Insbesondere in der Nähe von Bäumen solle man wachsam sein, da die Gefahr besteht, dass größere Äste oder Zweige abbrechen und Menschen verletzen können. „Spaziergänge und Wanderungen im Wald, aber auch sportliche Aktivitäten in Parks mit vielen Bäumen sollte man am besten bis einschließlich Montag vermeiden“, rät der Wetterexperte.