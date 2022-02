Am Sonntag sollte auf Ausflüge oder Wanderungen im Wald besser verzichtet werden. Dazu rät Wetterexperte Christian Müller von Klimapalatina. Sturmtief Roxana werde an diesem Tag über die Pfalz fegen.Starker Dauerregen und teilweise orkanartige Sturmböen – der Sonntag wird ungemütlich für jene, die ihn draußen verbringen wollen. Und das nicht nur in den Höhenlagen, sondern auch in tieferen Ebenen. Gegen Nachmittag und Abend erhöhe sich die Gefahr des Windbruchs, so Müller.

Zuletzt fegte Orkan-Tief „Sabine“ vor zwei Jahren über die Pfalz hinweg. Am 10. Februar 2020 gab es Spitzenböen mit einer Geschwindigkeit von 158 Kilometer pro Stunde. „In der Pfalz sind schon ganz andere, viel stärkere Winterstürme aufgetreten“, sagt Müller. Spitzenreiter ist Orkan Lothar vom 26. Dezember 1999, als laut dem Experten auf dem Weinbiet-Gipfel oberhalb von Neustadt Böen von bis zu 183 Kilometer pro Stunde gemessen worden waren.

Die Sturm- und Orkan-Tiefs mit extrem hohen Windgeschwindigkeiten entstehen meist auf der Nordsee oder deren Umgebung, wie Müller erklärt. Dieses Windfeld zieht dann sehr schnell von Westen oder Nordwesten in die Pfalz. Auf den Gipfeln des Pfälzerwalds sind dann Windgeschwindigkeiten von über 150 Kilometern pro Stunde möglich. An der Abbruchkante des Haardtrandes entstehen weitere Verwirbelungen und Düseneffekte, die die Windstärke noch weiter erhöhen, wie der Experte erläutert. Die Folgen sind weithin spürbar: Äste oder gar ganze Bäume stürzen auf Wege und Straßen, bringen den Verkehr zum Erliegen, Ziegel fliegen von den Dächern.

Dagegen lief der Jahresauftakt bislang relativ ruhig und zu mild, wie der Wetterexperte im (Rück-)blick auf den Januar mitteilt. Entlang der Weinstraße wurden beispielsweise schon Werte von 14,4 Grad gemessen. Mit 79 Sonnenscheinstunden war der Januar laut Müller leicht überdurchschnittlich sonnenreich – allerdings im Bereich der Kalmit und auf den Gipfeln des Pfälzerwalds. „In den Niederungen blieb es oftmals leider grau und trist“, so Müller. Bedeutet: 38 Sonnenscheinstunden entlang des Rheins, 56 in der Westpfalz. Schnee war eher Mangelware. Am 8. Januar lockte eine geschlossene Schneedecke um die Kalmit herum in den Wald.