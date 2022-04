Von Sahara-Staub und T-Shirt-Wetter hin zu Schneeflocken: Das Wetter ist derzeit sehr abwechslungsreich. Für Ostern hat es wieder einige Überraschungen parat. Doch zuvor droht am Donnerstag ein Sturm. Am Donnerstag sollte man laut Experte Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer nicht in den Wald gehen. Im Tagesverlauf wird es überall in der Pfalz bei einsetzendem Dauerregen stürmisch werden. Die Gefahr von Windbruch nehme vor allem ab dem Mittag stark zu bei Windstärke neun und Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 85 Kilometern pro Stunde. Nach Müllers Einschätzung kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr und auf den Straßen.

Vormittags schwere Sturmböen

Auf den Gipfeln des Pfälzerwalds erwartet der Experte bereits vormittags schwere Sturmböen bei Windstärke zehn und Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Nachmittags werden Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet, wie Müller berichtet.

Ruhiger wird es hingegen nächste Woche. Ab Montag werde es trockenes Wetter mit lockeren Wolkenfeldern und Sonne im Wechsel geben. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 20 Grad-Marke Mitte nächster Woche. Nachhaltige Niederschläge werden bis zum Gründonnerstag in der Pfalz keine erwartet.

So wird es an Ostern

Derzeit deuten die Wetter-Modelle im Computer auf trockene Feiertage hin. Laut Müller wird es mäßig warm bei Temperaturen um maximal 15 Grad. Am Himmel gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Temperaturen wie der Monatshöchstwert vom März mit 22,4 Grad in Neustadt sind vorerst also nicht in Sicht.

Immerhin ist die Phase des Sahara-Staubs beendet, die den vergangenen Monat geprägt hat. „Bedingt durch einen Tiefdruckkomplex über Südwesteuropa wurden mit einer zeitweise kräftigen Südströmung bereits zur Monatsmitte und dann nochmals Ende des Monats quasi in zwei Wellen große Mengen an Saharastaub zu uns nach Mitteleuropa verfrachtet“, berichtet Müller. Starke Südwinde insbesondere in höheren Luftschichten machen dieses Phänomen physikalisch möglich. Das gab es laut Müller schon in der Vergangenheit, allerdings nicht so stark ausgeprägt wie in diesem Jahr.

Und auch das Wetter ähnelte dann eher der Wüste: Statt der etwa rund 50 Liter, die im langjährigen Klimamittel (Zeitraum 1991 bis 2020) fallen, war der März deutlich zu trocken. Die geringste Niederschlagssumme fiel in der Region Maikammer und Kirrweiler mit elf Litern pro Quadratmeter. Am feuchtesten war es rund um Kaiserslautern mit rund 28 Litern pro Quadratmeter.