[aktualisiert um 6 Uhr] In Ludwigshafen gab es in der Nacht auf Donnerstag einen Stromausfall. Das teilt die Feuerwehr der Stadt mit. Betroffen waren 900 Haushalte vor allem im Stadtteil Oggersheim. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort präsent. Auf Anfrage berichten die Technischen Werke Ludwigshafen, dass auch die BG Unfallklinik sowie das Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ nicht mehr am Netz waren. Die Versorgung lief über Notstrom.

Gegen 18 Uhr seien erste Meldungen einer kleineren Störung eingegangen. Bei den Arbeiten, um diese zu beheben, habe ein Bagger eine 20-Kilovolt-Leitung beschädigt. Um vier Uhr war der Schaden behoben.