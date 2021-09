Ludwigshafen ist Vorreiter. An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) fangen Ende September die ersten angehenden Hebammen das Studium der Hebammenwissenschaften an. Seit Januar 2020 schreibt das Hebammengesetz grundsätzlich das duale Hochschulstudium mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ für die Hebammenausbildung vor. Die bisherige schulische Ausbildung endet mit der Übergangsfrist 2022.

Der neue duale Bachelorstudiengang in Ludwigshafen soll nach Angaben der Hochschule fachliche Kompetenzen für die Hebammentätigkeit vermitteln und ist mit 46 Plätzen die einzige derartige Ausbildung in Rheinland-Pfalz. Neben dem Studium in Ludwigshafen werden die angehenden Hebammen auch in Praxiseinrichtungen ausgebildet, insbesondere Krankenhäusern und hebammengeleiteten Einrichtungen.

„Dieser Studiengang ist anders als alles vorherige“, sagt Nina Knape, Professorin für Hebammenwissenschaft und Studiengangsleiterin. Ihn zu erschaffen bezeichnet sie als sehr herausfordernd. „Jetzt sind wir für den gesamten Aufbau verantwortlich, auch dafür, dass die Studierenden alles an die Hand bekommen, was sie brauchen, um als Hebamme zu arbeiten.“ Der sogenannte primärqualifizierende Studiengang in Ludwigshafen dauert sieben Semester. Die Studierenden erhalten nach Angaben der Hochschule eine Vergütung von etwa 1300 Euro brutto im Monat.

Bislang konnten Auszubildende in Ludwigshafen einen dualen Studiengang belegen, der die dreijährige Berufsausbildung zur Hebamme mit einem hebammenspezifischen Hochschulstudium kombinierte und ergänzte. Jetzt entsteht an der HWG Ludwigshafen ein 900 Quadratmeter großes „Skills Lab“. Dort sollen die Studierenden nach der Theorie ins praktische Training einsteigen. Nicht nur das Abtasten des Bauchs, Blutdruckmessungen oder vaginale Untersuchungen werden geübt, sondern auch die Kommunikation mit den Frauen und ihren Familien simuliert.