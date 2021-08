Immer weniger Menschen in Deutschland befürworten die Integration von Eingewanderten. Nur noch 47,7 Prozent der Befragten sprachen sich in einer am Montag vorgestellten Studie der Universität Bielefeld und der Mercator-Stiftung aus Essen dafür aus. Damit sank der Wert erstmals unter 50 Prozent. 2014 waren noch rund 60 Prozent dafür, dass Eingewanderte am gesellschaftlichen Leben teilhaben und gleichzeitig ihre kulturellen Wurzeln wahren können. Die Befragung wird seit 2013/14 alle zwei Jahre durchgeführt.

Den Forschenden zufolge befürworten Menschen, die sich von der Corona-Krise beeinflusst und belastet fühlten, Integration weniger. Die Pandemie werde als Konflikt um begrenzte Ressourcen erlebt, erklärte Sozialpsychologe Andreas Zick. Zudem seien während der Lockdowns auch interkulturelle Kontakte eingebrochen.

2020/21 nahmen insgesamt 2005 Menschen an der Studie „ZuGleich - Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit“ teil. 32 Prozent von ihnen haben eine Einwanderungsgeschichte. Davon identifizieren sich 5 Prozent nur mit ihrem Herkunftsland und 20 Prozent nur mit Deutschland. Der Rest sieht sich als transnational.

10,5 Prozent aller Befragten sprachen sich für eine Marginalisierung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus. Das heißt, dass sie weder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen noch ihre kulturellen Wurzeln akzeptiert werden sollten. Dieser Wert war im Vergleich zu 2016 zwar leicht rückläufig (10,9 Prozent), aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie 2014 (4,8 Prozent).

Die Studienautoren stellten auch Fragen zur Willkommenskultur, etwa ob sich die Teilnehmenden freuten, dass Deutschland bunter werde. Die Zustimmung zur Willkommenskultur stieg auf 54,6 Prozent; 2014 lag der Wert bei etwa 40 Prozent und war bei den folgenden Befragungen leicht rückläufig. Den Anstieg erklärten die Forschenden unter anderem mit der Pandemie. So werde Willkommenskultur als abstraktes Konstrukt wahrgenommen - auch wegen eingeschränkter interkultureller Kontakte. Für sichtbare Orte der Religionsausübung wie Moscheen und Synagogen in der unmittelbaren Nachbarschaft stimmten nur 21 Prozent.