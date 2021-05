Bewegung und Sport: Das vermissen die Kinder in Deutschland in der Corona-Pandemie am meisten. Neun von zehn gaben dies bei einer Umfrage an. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag in Berlin veröffentlicht. Wie die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks und der Deutschen Sportjugend weiter ergab, gefällt den Kindern beim Sport am meisten, dass sie mit anderen Kindern zusammen sind. 83 Prozent sagten, dass mache ihnen besonders Spaß.

Anlässlich des Weltspieltags am Freitag wurden im Mai bundesweit 1001 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren sowie 1006 Erwachsene befragt. Eine Frage auch, ob Kinder das Angebot nutzen würden, nach der Pandemie ein Jahr lang kostenlos in einem Verein zu trainieren. 86 Prozent der Kinder sagten, sie würden dieses Angebot auf jeden Fall oder wahrscheinlich wahrnehmen.

