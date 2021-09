Am 18. September findet wieder der global in 180 Ländern stattfindende World Cleanup Day statt. Ein Tag, der ganz im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements das Ziel hat, gemeinsam die Stadt aufzuräumen. Dahinter steht die Idee, sich selbst und andere hinsichtlich des Müllverhaltens sowie der Umweltverschmutzung zu sensibilisieren.

In Kaiserslautern organisiert der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Technischen Universität Kaiserslautern mit der Hochschulgruppe Future Nachhaltigkeit nach dem vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal in Folge eine Müllsammelaktion. Der Kaiserslauterer World Cleanup Day startet ab 10 Uhr auf dem Platz „Am Altenhof“. Nach zwei Stunden des gemeinsamen Aufräumens finden sich alle wieder am Startpunkt ein.

Gesammelter Müll wird am Ende gewogen

Mitmachen können alle Bürger – von groß bis klein, schreiben die Organisatoren. Gesammelt wird in Kleingruppen, die sich über die Stadt verteilen. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern unterstützt die Aktion mit Arbeitsausrüstung, bestehend aus Handschuhen, Müllzange sowie Mülltüte.

Als kleiner Ansporn wird auch dieses Jahr wieder der gesammelte Müll gewogen und zum Schluss das gesamte Sammelergebnis der Aktion berechnet! Schließlich wird der gesammelte Müll der Stadtbildpflege Kaiserslautern zur weiteren Entsorgung übergeben.

Anmeldung bis zum 11. September möglich. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet: https://www.asta.uni-kl.de/cleanupday/.