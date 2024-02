Zu einem Stromausfall kam es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in Teilen von Landau, nachdem ein Autofahrer bei einem Unfall einen Stromkasten gerammt und beschädigt hatte. Wie die Polizei weiter berichtet, war der Mann mit seinem Wagen von Landau Richtung Arzheim unterwegs. Am Ortsausgang verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und kollidierte zuerst mit dem Stromkasten und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Nähere Angaben zu seiner Person, seinem Gesundheitszustand und dem Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht machen. Da der Stromverteiler in Mitleidenschaft gezogen wurde, fiel im Anschluss der Strom in diesem Ortsbereich aus. Mitarbeiter der Energie Südwest kamen sofort vor Ort, um den Schaden zu reparieren und schnellstmöglich wieder für eine Stromversorgung zu sorgen, wie die Polizei mitteilt.