Seit etwa 11.25 Uhr ist am Mittwoch in Teilen der Stadt Kusel der Strom ausgefallen. Wie Stadtwerkechef Friedrich Beck auf Anfrage mitteilte, hat ein Kurzschluss in einer 20KV-Erdleitung zu dem Stromausfall geführt, von dem das Kuseler Gewerbegebiet, die Bahnhof- und Lehnstraße betroffen sind. Alle verfügbaren Mitarbeiter seien im Einsatz. Wann der Strom wieder fließt, könne er momentan nicht sagen.