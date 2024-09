Gut eine halbe Stunde lang ist am Montagabend im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim der Strom ausgefallen. Das bestätigt die Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage. Demnach waren rund 2000 Haushalte von der Störung an einer Mittelspannungsleitung betroffen. Nur zu einem Einsatz habe die Feuerwehr ausrücken müssen: Eine Person sei wegen des Stromausfalls in einem Aufzug stecken geblieben.

Erst Ende August hatte es eine größere Störung in Oggersheim gegeben. Unter anderem war davon die BG Klinik und das Krankenhaus Zum Guten Hirten betroffen.