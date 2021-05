[aktualisiert um 13:40 Uhr] Um etwa 11.25 Uhr ist am Mittwoch in Teilen der Stadt Kusel der Strom ausgefallen. Wie Stadtwerkechef Friedrich Beck auf Anfrage mitteilte, hat ein „Erdschluss“ in einer 20-Kilovolt-Leitung zu dem Stromausfall geführt, von dem das Kuseler Gewerbegebiet, die Bahnhof- und Lehnstraße betroffen sind. Alle verfügbaren Mitarbeiter seien im Einsatz.

Im Gewerbegebiet konnten die Fachmärkte eine gute halbe Stunde später, etwa um 12 Uhr, wieder zum normalen Betrieb übergehen. Nur in der Kuseler Lehnstraße und der Bahnhofstraße mussten sich Anwohner und Geschäftsleute noch eine Stunde länger gedulden, bis die Lichter wieder angingen. Um 13 Uhr war auch dort die Stromversorgung wieder gewährleistet.

Laut Pfalzwerken war es um 11.19 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz gekommen. Betroffen waren Teile von Glan-Münchweiler, Bettenhausen, Wahnwegen, Sangerhof, Liebsthal, Quirnbach, Henschtal, Hüffler, Eisenbach, Etschberg, Rehnweiler, Godelhausen, Haschbach, Rammelsbach, Herchweiler, Langenbach, Marth, Hoof, Selchenbach und Osterbrücken. Die Störungen seien von unterschiedlicher Dauer gewesen und hätten zwischen drei und 54 Minuten gelegen.