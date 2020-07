In mehreren Orten in der Mitte des Landkreises ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr der Strom für anderthalb bis zwei Stunden ausgefallen. Das teilte Pfalzwerke-Sprecher Sven Claus mit. Betroffen waren Teile von Ulmet, Rathsweiler, Bedesbach, Altenglan und Patersbach. Der Grund sei eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gewesen. Laut Claus haben die Mitarbeiter der Saarpfalz Pfalzwerke Netz AG und der Netzleitstelle sofort begonnen, das Problem zu beheben und die Stromversorgung wieder herzustellen.