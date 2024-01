Im Uni-Wohngebiet in Kaiserslautern ist in der Nacht auf Mittwoch für fast eine Stunde der Strom ausgefallen. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Festgestellt wurde der Ausfall um 23.40 Uhr. Um 0.30 Uhr sei der Schaden behoben gewesen.