[Aktualisiert 22 Uhr] In einem Teil des Ludwigshafener Stadtteils Süd ist am Sonntagabend für etwas mehr als eine Stunde der Strom ausgefallen. Betroffen war das Neubaugebiet auf der Parkinsel, wo gegen 20.50 Uhr die Lichter ausgingen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) behoben die Störung. Was den Stromausfall verursacht hat, ist noch nicht bekannt.