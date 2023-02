Der Eisenberger Energieversorger Keep (Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbH) hat mittlerweile herausgefunden, warum am Samstag in Teilen der Stadt sowie ihrer Ortsteile Steinborn und Stauf der Strom ausfiel. Eine Schutzsystem hatte demnach um 11.02 Uhr einen Fehler festgestellt und die betroffene 20.000-Volt-Leitung abgeschaltet. Der technische Keep-Leiter Manfred Lieser berichtet: Betroffen war wohl etwa ein Viertel der Eisenberger Abnehmer. Der Störungsdienst wurde automatisch benachrichtigt, noch ehe sich ein Kunde gemeldet hatte. Die Bereitschaftstechniker und weitere Keep-Beschäftigte grenzten die Fehlerquelle immer weiter ein, so konnten binnen gut zweier Stunden nach und nach verschiedene Abschnitte wieder zugeschaltet werden. Verursacht worden war der Stromausfall durch Wartungsarbeiten bei einer Firma in Steinborn, sagt Lieser. Das dafür zuständige externe Unternehmen habe eine Fehlschaltung hergestellt. Während des Stromausfalls am Samstag war auch die Feuerwehr ausgerückt, hatte an zentralen Stellen Position bezogen. Das ist so vorgesehen, wenn der Strom länger als 30 Minuten wegbleibt. Die Wehrleute werden dann zur Anlaufstelle und können über Funk Hilfe für Menschen holen, die in Not sind und wegen fehlender Energieversorgung keine Telefon- und Internetverbindung mehr haben.