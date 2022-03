[Aktualisiert 15 Uhr] In der Wormser Innenstadt hat es am Dienstagmittag einen Stromausfall gegeben. Laut Energieversorger EWR ist die Ursache noch unklar. Von 12 bis 13.30 Uhr gab es in Teilen der Stadt keinen Strom. Weitere Störungen in der Stromversorgung hielten bis 14 Uhr an.