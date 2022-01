Die Preise am Strommarkt schnellen in historische Höhen. Zahlreiche Onlineanbieter hat dies schon in die Insolvenz getrieben. Wer dort nicht mehr versorgt wird, landet beim Grundversorger. Im Raum Annweiler, Gossersweiler-Stein und Wernersberg sind das die Stadtwerke Annweiler. Aber auch diese müssen an der Preisschraube drehen. Neukunden in der Grundversorgung müssen mehr als doppelt so viel bezahlen wie bisher. Für Bestandskunden haben sich die Stadtwerke aber Wege einfallen lassen, um die Preissteigerung verträglich zu halten. Doch wie lange noch? Mehr zu den Preisturbulenzen lesen Sie im ausführlichen Bericht.