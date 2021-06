In Hügelsheim im Kreis Rastatt musste die Feuerwehr am frühen Montagabend Strohballen löschen, die auf einem Anhänger eines fahrenden Traktors in Brand geraten waren.

Das Gespann befand sich gerade zwischen Hügelsheim und dessen Ortsteil Kleinkanada unweit des Flughafens Baden-Airpark, als sich gegen 18 Uhr die Heuballen aus bisher ungeklärter Ursache entzündeten. Die Hügelsheimer Feuerwehr und ihre Kollegen aus Rheinmünster brauchten rund drei Stunden, um die brennenden Heuballen auseinanderzuziehen und zu löschen. Menschen kamen keine zu Schaden. Die beiden Anhänger wurden schwer beschädigt, der Traktor blieb heil.