Am Sonntagabend sind in Ludwigshafen etwa 100 bis 150 Strohballen auf einem Feld östlich des Rheingönheimer Kreuzes in Brand geraten. Die ganze Nacht über waren die Wehren aus Ludwigshafen und der Verbandsgemeinde Rheinauen damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Laut Feuerwehr war das Abbrennen lassen der Ballen keine Option, da unterhalb des Feldes eine Stromtrasse der Pfalzwerke verläuft. Die Rundballen wurden mit Hilfe eines Radladers des Technischen Hilfswerks auseinandergezogen und abgelöscht. In Rheingönheim und der Gemeinde Neuhofen könne es zu Geruchsbelästigungen durch den Rauch kommen. Die Anwohner werden gebeten, bis zirka 9.45 Uhr Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Bis dahin werden die Nachlöscharbeiten andauern. Brandursache sowie Schadenshöhe stehen noch nicht fest.