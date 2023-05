In einem ungewöhnlichen Schritt hat der Europäische Rechnungshof besseren Tierschutz angemahnt. In der EU gebe es zu viele und vor allem unnötige Transporte lebender Tiere. Die leiden dabei an unter Hunger, Durst, Hitze und Platzmangel. Ina Müller-Arnke hat im Gespräch mit Erhard Stern erklärt, was sich nach Ansicht der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ ändern müsste.