Bundeskanzlerin Angela Merkel soll angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen mit einigen Ministerpräsidenten an strengen Corona-Maßnahmen arbeiten, die schon vor Weihnachten in Kraft treten könnten. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung am Donnerstagabend. Demnach stehe die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern, CSU) und Michael Müller (Berlin, SPD) sowie Vizekanzler Olaf Scholz in engem Austausch. Die Vorbereitungen sollen bis spätestens Montag abgeschlossen sein.

Bereits am Mittwoch hatte sich Merkel im Bundestag für schärfere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. „Wenn das das letzte Weihnachten mit unseren Großeltern ist, dann werden wir es im Nachhinein bereuen, jetzt zu wenig getan zu haben“, sagte sie ungewöhnlich emotional in ihrer Rede.

Mehr zum Thema:

Dreyer: Weihnachtsruhe für wirklichen Lockdown nutzen